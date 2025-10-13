Cooperative di comunità 47 i progetti approvati e finanziati con un bando dalla Regione | oltre 217mila euro le risorse assegnate

Turismo, digitale, integrazione, ma anche cultura come attivatore di sviluppo. Sono i temi dei 47 progetti delle cooperative di comunità approvati dalla Regione e finanziati con oltre 217mila euro. Le azioni spaziano dalla organizzazione di eventi per la promozione enogastronomica dei territori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

