Conversano | riaperta la torre cilindrica quattrocentesca In corso Dante Alighieri

A Conversano, è stata riaperta ufficialmente la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri, uno dei luoghi simbolo del centro cittadino, restituito alla comunità grazie a un percorso di valorizzazione e rilancio culturale. La gestione della Torre sarà affidata all'associazione "Ospitiamo Conversano", impegnata nella promozione del territorio e nell'organizzazione di eventi culturali. In occasione dell'inaugurazione, è stata aperta al pubblico la mostra collettiva di pittura "Piccolo Formato", a cura di Bruno Donzelli, Michele Damiani e Donato Pace, artisti di rilievo nel panorama pittorico pugliese e nazionale.

