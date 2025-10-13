Convegno di Opes Italia | La forza dei luoghi-Eventi sportivi e valorizzazione del territorio

13 ott 2025

GALLIPOLI - Lo sport come leva di sviluppo, coesione e identità territoriale sarà al centro del convegno dal titolo “La forza dei luoghi - Eventi sportivi e valorizzazione del territorio”, in programma sabato 18 ottobre, alle 10:30, presso la sala convegni dell’Ecoresort Le Sirené di Gallipoli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: convegno - opes

