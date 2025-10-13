Controllo del vicinato oltre 100 i gruppi attivi sul territorio Ecco il nostro impegno per combattere degrado e criminalità
Si legge ‘controllo del vicinato’, ma si traduce in ‘scuola di comunità’. Ruota intorno a questa dicotomia la storia dei primi otto anni (nel 2017 l’esordio a Cognento) di un progetto che ad oggi conta oltre 100 gruppi in città (il numero è in costante aggiornamento) e oltre 2mila residenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: controllo - vicinato
Il protocollo prefettizio "Controllo del vicinato" si estende ad altri 5 comuni dell'entroterra pescarese
Controllo di vicinato a San Bonifacio, cresce l'adesione: «Invitiamo tutti i residenti a partecipare»
Terni, progetto ‘Controllo di vicinato’: “Ogni persona perbene diventerà una telecamera vivente”
Questa sera presso la Sala civica di Prova alle 20.30, ultimo appuntamento con il ciclo di incontri informativi dedicati al CONTROLLO DEL VICINATO. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini di ogni quartiere e frazione. L'incontro sarà un’occasione per: - facebook.com Vai su Facebook
#PLTerredargine #PMTterredargine #PLINFORMA #Oggi Sabato 04 #Ottobre è APERTO in Via 3 Febbraio,2 a #Carpi dalle 10 alle 1 l'ufficio #SPORTELLOSICURINSIEME Il programma di Controllo del Vicinato attivo, è un deterrente contro furti e un disincenti - X Vai su X
Egitto: "A Gaza oltre 100 civili uccisi al giorno, vergogna" - vicinato meridionale, non vede "nessun segnale" dell'attuazione dell'accordo fra Ue e Israele ... Riporta ilmessaggero.it
Gaza, oltre 100 palestinesi uccisi in 24 ore: cresce la pressione internazionale su Israele - Raid israeliani hanno causato oltre 100 morti e 500 feriti a Gaza in un solo giorno, colpendo anche punti di distribuzione di aiuti. Riporta it.euronews.com