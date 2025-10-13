Controlli serali in centro città Tre spacciatori denunciati Sanzionati due pub uno chiuso

ABBIATEGRASSO (Milano) Controllare il centro città nella serata tra sabato e domenica per identificare eventuali spacciatori di droga e prevenire fenomeni di illegalità: era questo l’obiettivo dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso entrati in azione nel corso della serata per un servizio di controllo straordinario condotto congiuntamente con equipaggi del Reggimento Lombardia e da personale del Nas di Milano. Così come accaduto in recenti controlli, le verifiche hanno presto portato a un risultato: tre soggetti di origine nordafricana sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di circa 10 grammi di cocaina e hascisc e di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

