Controlli notturni | 90 veicoli fermati a Carpi una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

La sicurezza stradale era l’obiettivo principale del controllo notturno straordinario svolto sul territorio carpigiano nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine in collaborazione con l’associazione Familiari vittime della strada. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - notturni

Ancisi (LpRa): "Schiamazzi e bivacchi sul muretto di viale Baracca, più controlli notturni"

Salerno, Pessolano (Oltre): "Lungomare Marconi, servono controlli notturni e preselezione semaforica"

Controlli serali e notturni dei Carabinieri, due denunce per furto e una per oltraggio a pubblico ufficiale

COMUNICATO STAMPA Milano, 12 ottobre 2025 Mattia Ferrarese ed Ettore Vairo (Fratelli d’Italia): “Ennesimo episodio di violenza sulla 90. Servono più sicurezza e controlli notturni” “Stanotte, intorno alle 4:50, si è verificato un grave episodio di violenza a bor - facebook.com Vai su Facebook

Maxi controlli notturni nei giardini di Monza, cosa hanno trovato gli agenti https://ift.tt/OFCBZ03 https://ift.tt/pxotziM - X Vai su X

Novanta veicoli controllati nella notte tra sabato e domenica - La sicurezza stradale era l’obiettivo principale del controllo notturno straordinario svolto sul territorio carpigiano nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre dagli agenti della Polizia Locale ... Scrive temponews.it

Controlli stradali ad Ascoli Piceno, sequestrati dieci veicoli - La Polizia Locale di Ascoli Piceno ha reso noti i risultati dei controlli intensificati a una settimana dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della strada. Secondo ansa.it