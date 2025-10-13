Contro il Nibbiano la Vianese stavolta inciampa

VIANESE 0 NIBBIANO VALTIDONE 1 VIANESE: Della Corte, Moretti (42’ st Bonacini), Silvestro (1’ st Di Gesù), Mammi, Contipelli (30’ pt Cortesi), Oubakent, Vaccari, Iacovoni (30’ st Zanazzi), Martinez, Caesar Tesa (21’ st Bertetti). A disp. Caccialupi, Paterlini, Pezzani, Zafferri. All. Sarnelli. NIBBIANO VALTIDONE: Guerci, Setti, Hasanaj, Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Piscicelli (1’ st Tambussi), Jakimovsky, Grasso (36’ st Carrasco), Lancellotti, Minasola (31’ st Bassoli). A disp. Serena, Daprati, Rebolini, Poesio, Binelli, Boix Garcia. All. Rastelli. Arbitro: Masciandaro di Collegno Rete: 20’ st Boccenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

