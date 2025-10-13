Conte fu il primo a capire che l’Italia era povera di attaccanti Gattuso ha avuto il coraggio di stravolgere Ordine

L’Italia sta beneficiando degli attaccanti che ha a disposizione, con il ct Gattuso che ha deciso di adoperare il doppio centravanti per tentare di fare più gol possibili nel girone di qualificazione ai Mondiali. Kean, Retegui e Pio Esposito lo stanno ripagando. Gattuso ha stravolto le tattiche dell’Italia con il doppio centravanti. Scrive Franco Ordine su Il Giornale: C’è stato un tempo, non molto lontano, nel quale il calcio italiano è andato in giro per il mondo a elemosinare un centravanti che risolvesse i suoi problemi in azzurro. Il primo ad accorgersi del lento ma inesorabile impoverimento del giacimento tecnico del ruolo fu Antonio Conte che all’ Europeo 2016 schierò, tra gli attaccanti, Zaza e Pellè, responsabili tra l’altro degli sfondoni su rigore decisivi per l’eliminazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

