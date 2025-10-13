Consumi | a Roma l’evento celebrativo per i 50 anni degli iconici Sofficini

Un prodotto iconico e pioniere, che ha di fatto inventato una categoria rivoluzionando il mondo dei surgelati, compie 50 anni. Sono i Sofficini Findus, azienda leader nel settore dei surgelati e parte del Gruppo Nomad Foods, che prodotti da cinque decenni nello storico stabilimento Findus di Cisterna di Latina, hanno accompagnato l’evoluzione delle tavole dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

