Conserva per la seconda edizione un successo tra cibo arte e cultura della conservazione

Perugiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arte della conservazione, dall'arte al cibo. Nel cuore storico della città di Spoleto ha accolto un numeroso pubblico anche da fuori regione trasformandosi in un grande laboratorio diffuso per custodire sapori, memorie e patrimoni. Si è conclusa con successo a la seconda edizione di Conserva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conserva - seconda

conserva seconda edizione successoConserva, per la seconda edizione un trionfo tra cibo, arte e cultura della conservazione. - Il cuore storico della città di Spoleto ha accolto un numeroso pubblico anche da fuori regione trasformandosi in un grande laboratorio diffuso per custodire sapori, memorie e patrimoni ... umbrianotizieweb.it scrive

conserva seconda edizione successoVia alla seconda edizione di Conserva a Spoleto: tutto il programma della tre giorni sull'arte della conservazione alimentare - Inaugurata la seconda edizione di Conserva, il Salone nazionale dell’arte della conservazione alimentare e dei beni culturali, sabato 11 ottobre mattina al Complesso monumentale di San Nicolò. Scrive corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Conserva Seconda Edizione Successo