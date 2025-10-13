Confartigianato Palermo e dimensione consumatori per la manutenzione delle caldaie
Ogni anno in Italia decine di persone restano intossicate nelle proprie abitazioni a causa del monossido di carbonio proveniente da impianti di riscaldamento non sottoposti ai regolari controlli di efficienza energetica. La prima causa è spesso la distrazione e, in molti casi, il desiderio delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Confartigianato Palermo organizza un percorso formativo dedicato agli Addetti al Primo Soccorso, una figura fondamentale in ogni azienda per garantire la sicurezza dei lavoratori e la corretta gestione delle emergenze. ? Date: dal 7 al 10 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
