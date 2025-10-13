Nel 2024, le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 figure professionali con un’elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale ROMA, 13 OTT – A lanciare l’allarme è Confartigianato secondo cui nel 2024 le aziende hanno previsto l’assunzione di 4.447.370 lavoratori con competenze green, pari all’80,6% del totale delle assunzioni dell’anno. Ma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Confartigianato: mancano figure professionali con attitudine al risparmio energetico