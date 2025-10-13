Confartigianato | mancano figure professionali con attitudine al risparmio energetico
Nel 2024, le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 figure professionali con un'elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale ROMA, 13 OTT – A lanciare l'allarme è Confartigianato secondo cui nel 2024 le aziende hanno previsto l'assunzione di 4.447.370 lavoratori con competenze green, pari all'80,6% del totale delle assunzioni dell'anno.
Confartigianato Cesena lancia l’allarme: “Il lavoro c’è, ma mancano i lavoratori. Quasi il 60% è introvabile"
Nel 35° report Confartigianato, la regione cresce oltre la media nazionale in export e occupazione (+5,1%), ma resta frenata da energia cara e mancanza di personale qualificato. Ascioti: «Preoccupa l'invecchiamento della forza lavoro»
In Umbria si fa sentire particolarmente per le imprese la carenza di figure professionali con un'elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.
il 49,4% delle professionalità (2,2 milioni di lavoratori) con competenze green che le aziende prevedevano di assumere nel 2024 sono state difficili da reperire