Confartigianato | mancano figure professionali con attitudine al risparmio energetico

Imolaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 figure professionali con un’elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale ROMA, 13 OTT –  A lanciare l’allarme è Confartigianato secondo cui nel 2024 le aziende hanno previsto l’assunzione di 4.447.370 lavoratori con competenze green, pari all’80,6% del totale delle assunzioni dell’anno. Ma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

confartigianato mancano figure professionali con attitudine al risparmio energetico

© Imolaoggi.it - Confartigianato: mancano figure professionali con attitudine al risparmio energetico

In questa notizia si parla di: confartigianato - mancano

Confartigianato Cesena lancia l’allarme: “Il lavoro c’è, ma mancano i lavoratori. Quasi il 60% è introvabile"

confartigianato mancano figure professionaliIn Umbria è allarme per carenza di lavoratori green - In Umbria si fa sentire particolarmente per le imprese la carenza di figure professionali con un'elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Si legge su msn.com

confartigianato mancano figure professionaliConfartigianato: "Introvabili 2,2 milioni di lavoratori green" - il 49,4% delle professionalità (2,2 milioni di lavoratori) con competenze green che le aziende prevedevano di assumere nel 2024 sono state difficili da ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Confartigianato Mancano Figure Professionali