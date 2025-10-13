Confartigianato introvabili 2,2 milioni di lavoratori green

Arezzo, 13 ottobre 2025 – . La situazione che emerge dall'analisi presentat (56,4%), Abruzzo e Marche (entrambe al 53%), Veneto (52,9%), Piemonte (52,4%), Emilia-Romagna (52,1%), Liguria e Toscana (51,2%), e Molise (50,5%). La classifica delle province con il più alto tasso di irreperibilità di lavoratori green vede invece in testa la Provincia Autonoma di Trento (58,4%), seguita da Cuneo (58,3%), Bolzano (57,7%), Belluno, Perugia, Pordenone e Udine (tutte con il 57,2%), Biella (57,1%), Arezzo (57%), Lecco, Rovigo e Valle d'Aosta (tutte al 56,4%), Como e L'Aquila (56,3%) e Macerata (56,1%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

