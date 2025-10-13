Confartigianato inaugura la settimana per l’energia
Confartigianato inaugura la ‘Settimana per l’energia e la sostenibilità’. L’evento della XXVII edizione della ‘Settimana per l’energia e la sostenibilità’ di Confartigianato a Milano al Teatro Strehler. L’iniziativa di Confartigianato è in programma dal 20 al 25 ottobre con decine di appuntamenti in tutta Italia. Il focus riguarda i costi energetici e degli investimenti green, che possono rappresentare “il vero nodo della crescita delle Pmi”. Sul palco del Teatro Strehler, anche Vincenzo Schettini, il celebre ‘prof di fisica’ dei social, per un “racconto straordinario e inusuale” della piccola impresa, con le case study di maker influencer. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Mostra Artigianato Artistico La Via Maestra dal 12 ottobre al 9 novembre 2025 #Loreto, Museo Pontificio Santa Casa - Sala degli Evangelisti aperto tutti i giorni: 10:00 - 13:00/ 15:00 - 18:00 Ingresso €5,00 per associati Confartigianato #Loreto, Inaugurazio
