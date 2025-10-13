Confartigianato a Settimana per Energia e Sostenibilità focus giovani e competenze green

(LaPresse) La sostenibilità per le imprese artigiane non è solo una scelta etica, ma un’opzione strategica di crescita economica e di competitività che oggi viene frenata dal caro energia e dalla carenza di competenze. E’ il messaggio di Marco Granelli, Presidente di Confartigianato, lanciato, a Milano al Teatro Strehler, in occasione dell’evento inaugurale della XXVII edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, in programma dal 20 al 25 ottobre con decine di appuntamenti in tutta Italia. E a sottolineare come i costi dell’energia siano una “zavorra pesantissima” per la crescita delle imprese, “soprattutto in Lombardia e a Milano e per il Made in Italy” in generale è Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Imprese Lombardia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

