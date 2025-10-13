Condò sulla corsa scudetto | Inter Napoli e Milan sono le favorite Juve ancora in crisi

Inter News 24 Condò si pronuncia sulla squadra favorita per la corsa scudetto: ecco il confronto tra i top Club per la corsa al primo posto in Serie A. In occasione del Festival dello Sport di Trento, Paolo Condò, noto giornalista, ha analizzato la situazione della Serie A e della corsa scudetto proprio come ha fatto recentemente anche Borriello, con particolare attenzione alle prime posizioni della classifica. Condò ha dichiarato: «Delle prime 6-7 squadre non escludo nessuno, ma le tre che sembrano più forti e che possono davvero competere per il titolo sono Napoli, Inter e Milan ». Il giornalista ha poi parlato delle prestazioni di Milan e Roma, evidenziando il buon inizio di stagione per entrambe. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Condò sulla corsa scudetto: «Inter, Napoli e Milan sono le favorite, Juve ancora in crisi»

