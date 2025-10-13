Condò | Stanno fiorendo gli attaccanti italiani persino Pio Esposito I meriti di Gattuso…

Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò sul Corriere della Sera ha parlato del momento dell’ Italia dopo la vittoria contro l’ Estonia. FIORITURA DEGLI ATTACCANTI ITALIANI – È la fioritura dei centravanti ad aver cambiato il segno del nostro umore. Se si esclude il magico e non del tutto spiegabile Euro 2021, quando Chiesa parve pronto ad accollarsi i destini presenti e futuri dell’attacco azzurro, era dai tempi di Toni e Gilardino che non riempivamo l’area con quel mix di fisico, tecnica e presenza scenica che abbonda in Kean, Retegui e persino in Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

