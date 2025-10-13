Condizionati dai soli sei punti segnati Siamo pochi ma dobbiamo fare di necessitù virtù L’amarezza di coach Caja | Un pessimo secondo quarto

Può avere un peso il lungometraggio di mercoledì sera contro l’Urania in termini di stanchezza, ma i tanti errori a un nonnulla dal canestro, alcuni giri a vuoto difensivi e un terzo quarto da spettatori non sono imputabili solo ai 50’ giocati pochi giorni fa. Anche perché è necessario fare i conti con una regular season da 38 partite: dove esultare se si vince e amareggiarsi se si perde deve durare poco. "Complimenti a Pesaro per la vittoria – dice Caja –, sono stati più bravi di noi. Abbiamo pagato un pessimo secondo quarto da 6 punti. Ci ha condizionato molto e non abbiamo trovato giocatori per darci una mano". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

