Concorso scuola PNRR3 | importo regole di pagamento e generazione del bollettino Pillole di Question Time

Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), è stata discussa una questione importante relativa alla partecipazione ai concorsi scuola. Un focus particolare è stato posto sulla tassa di partecipazione, sulle modalità corrette di pagamento e sulla possibilità di presentare domande per più classi di concorso o gradi di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - scuola

Concorso, nomine della scuola primaria annullate: “Non c’era altra soluzione, chi ha sbagliato pagherà”

Concorso ed. motoria scuola primaria: elenco degli idonei per assunzioni in ruolo dall’anno scolastico 2025/26

Concorso Motoria scuola primaria: GM + elenco IDONEI per le assunzioni 2025/26 [In aggiornamento]

Concorso scuola PNRR3: prova scritte e prove orali per le classi di concorso accorpate, come si svolgono. Pillole di Question Time - X Vai su X

Via al maxi-concorso docenti per una scuola stabile e di qualità. Le nuove assunzioni sono finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che seg - facebook.com Vai su Facebook

Concorso PNRR3, posti per 58mila docenti: requisiti e prove d’esame - 000 posti tra infanzia, primaria e secondaria, per docenti comuni e di sostegno. Si legge su catania.liveuniversity.it

Concorso docenti PNRR3: è possibile presentare domanda secondaria in una regione diversa da quella indicata per infanzia/primaria. FAQ MIM - Sono stati pubblicati i bandi relativi al nuovo concorso per l’assunzione di docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, previsti dai decreti direttoriali del 9 ottobre (n. orizzontescuola.it scrive