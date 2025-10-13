Concorso scuola Pnrr 3 | prevista l’assunzione di 1306 docenti in Abruzzo
È appena uscito il bando di concorso Pnrr 3 che prevede l’assunzione di 1306 docenti in Abruzzo nel 2026. Dei posti a concorso 300 sono riservati alla scuola dell’infanzia, 340 nella scuola primaria e 666 nelle diverse classi di concorso della scuola media e superiore. Nel bando tra le 1306. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
