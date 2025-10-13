Concorso docenti PNRR3 | due gli step per superare la prova scritta Pillole di Question Time

Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), è stata posta una domanda importante sulle modalità di selezione del concorso scuola. In particolare, si è discusso della possibilità che venga prevista una prova preselettiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - docenti

Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, suddivisione per classe di concorso in ogni regione [con RETTIFICHE]

Decreto Universià, Istruzione e Sanità, passa al Senato: Assunzione docenti concorso PNRR1, assicurazione per studenti e personale, indennità di direzione DSGA, genitori nel CSPI, professione educativa. Cosa c’è nel testo

Concorso docenti PNRR3, come compilare la domanda. Videoguida completa per la Secondaria di I e II grado - X Vai su X

Servizio svolto senza titolo? Sì per il concorso se nel frattempo hai acquisito il titolo. ESEMPI https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-pnrr3-ecco-quando-puo-essere-indicato-il-servizio-senza-titolo-non-vale-2025-26-faq-ministero/ - facebook.com Vai su Facebook

Concorso PNRR 3: docenti classi di concorso accorpate, presentazione della domanda, prove e graduatorie - 255 del 22 dicembre 2023, il ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, ha accorpato alcune classi di concorso co ... Si legge su tecnicadellascuola.it

FAQ Concorso PNRR 3 per Docenti: tutte le risposte ufficiali del Ministero alle domande frequenti - Abbiamo raccolto tutte le FAQ sul concorso PNRR 3 per docenti di scuola d'infanzia, primaria e secondaria pubblicate dal MIM. Secondo ticonsiglio.com