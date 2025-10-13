Concorsi per 2700 e 250 funzionari confermati date e sedi dell’esame

Fiscooggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia con due distinti annunci conferma il calendario e le sedi della prova per le selezioni  di nuovo personale destinato alla sede centrale e in quelle territoriali. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

In questa notizia si parla di: concorsi - funzionari

