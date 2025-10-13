Concorsi per 2700 e 250 funzionari confermati date e sedi dell’esame

Fiscooggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia con due distinti annunci conferma il calendario e le sedi della prova per le selezioni  di nuovo personale destinato alla sede centrale e in quelle territoriali. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

concorsi 2700 250 funzionariConfermate date e sedi delle prove dei concorsi per Funzionari dell’Agenzia delle Entrate, 2700 posti e 250 posti - Sono state confermate le date e le sedi delle prove scritte dei concorsi per Funzionari dell'Agenzia delle Entrate. ticonsiglio.com scrive

concorsi 2700 250 funzionariConcorsi Agenzia delle Entrate 2025: tutto quello che i candidati devono sapere su date, sedi e modalità di selezione - L'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i concorsi pubblici 2025 con 2. Scrive money.it

Concorso Agenzia Entrate 2025, bando per 2700 funzionari giuridico-tributari: nominata la commissione - È stato pubblicato l’avviso di rinvio della pubblicazione del calendario d’esame della prova scritta del concorso per l’assunzione di 2700 funzionari giuridico- diritto.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Concorsi 2700 250 Funzionari