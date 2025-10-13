Concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei | 26 scosse di terremoto in circa 14 ore
Campi Flegrei, 26 scosse tra il 12 e 13 ottobre: lo sciame sismico durato circa 14 ore si è concluso senza danni, magnitudo massima 2.5.
Campi Flegrei, concluso lo sciame sismico: scosse avvertite anche in diversi quartieri di Napoli
Terremoti Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 2.2 anche oggi. L’Ingv: “Sciame concluso, 55 sismi”
Concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei iniziato nel pomeriggio del 2 ottobre: 55 scosse, la maggiore di magnitudo 2.7. Altre due scosse di magnitudo 2.2 nella notte
Concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei: 26 scosse di terremoto in circa 14 ore - Campi Flegrei, 26 scosse tra il 12 e 13 ottobre: lo sciame sismico durato circa 14 ore si è concluso senza danni, magnitudo massima 2
Sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 3.3 - Sono state 13 i terremoti registrati a partire dalle ore 20 circa di sabato 4 ottobre e fino alle 5,30 di questa mattina