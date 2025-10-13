Concessioni autostrade | come funzionano e perché l' Europa è contro l' Italia

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il meccanismo di gestione delle nostre arterie a pagamento, per il quale da tempo si parla di revisione, è nel mirino di Bruxelles, che contesta in particolare i casi della Brescia-Padova e della Modena-Brennero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

concessioni autostrade funzionano perch233Caos concessioni autostradali, l'Europa mette in mora l'Italia: a rischio il bando per l'A22 - Che fosse una partita difficile lo si era capito già da un po' di tempo, ma ora ostacoli e imprevisti stanno complicando sempre di più lo scenario: si parla della gestione della concessione de ... Segnala ildolomiti.it

