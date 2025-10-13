Con una bistecchiera colpisce la compagna e la sequestra | in cella

A lanciare l'allarme chiamando il 112 in via Treviglio - lungo la provinciale che congiunge Cassano d'Adda con la provincia bergamasca - è stato un passante, intorno all'una e mezza della notte tra sabato e domenica. Impietositosi dallo «spettacolo» di una cinquantenne ferita e in lacrime in strada accanto al padre ultrasettantenne. Due persone che gli sono sembrate, giustamente, sull'orlo di un precipizio emotivo. Si trattava infatti dell'epilogo di una brutta vicenda cominciata un po' prima, nell'abitazione della donna e dell'anziano, da cui entrambi erano dovuti fuggire. Un paio d'ore prima la donna aveva infatti litigato con il convivente, un marocchino di 37 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Con una bistecchiera colpisce la compagna e la sequestra: in cella

