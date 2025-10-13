Con Mina e il disco insieme ho chiuso una fase della vita Compongo solo note La musica oggi? Massa informe di suoni che esce dal cellulare | così Ivano Fossati

Nel 2011 Ivano Fossati aveva dichiarato: “Lascio il mestiere ma non la musica”. E l’artista è stato di parola, smettendo poi nel 2019, dopo il suo album con Mina: “Ho scritto piu? di 500 brani e musiche per il cinema, per il teatro. E poi si diventa grandi, si va avanti col tempo. – ha affermato a Il Corriere della Sera – Quell’album insieme a Mina e? stato un momento perfettamente equilibrato, davvero felice. E? stato un anno di lavoro esemplare ed entusiasmante”. E ancora: “Un giorno mi e? capitato di riascoltarlo, quel disco. Cosa che non faccio mai. E ho capito che era pieno di lucidita?. Eravamo in uno stato di grazia, che toccava tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it