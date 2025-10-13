Con la Questura per la sicurezza delle case dei bolognesi
In una città come Bologna, la sicurezza richiede la partecipazione di tutti, dalle istituzioni ai cittadini, passando per le associazioni che rappresentano la comunità. La Questura si è confermata particolarmente attenta promuovendo campagne di prevenzione e incoraggiando comportamenti responsabili e con Confabitare ha rinnovato la collaborazione con l’obiettivo di promuovere la legalità e fornire utili consigli per prevenire il fenomeno dei furti in appartamento. Non si tratta solo di distribuire materiali informativi o di fornire consigli pratici contro i furti in abitazione, ma di costruire un clima di attenzione e fiducia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: questura - sicurezza
Sicurezza alla guida, controlli straordinari della Questura
Sicurezza, il Siulp: "Carenza organico alla Questura, basta propaganda"
Il progetto "e-bike per la sicurezza" della Questura di rafforza grazie ad Aci Sondrio
Con voi ogni fine settimana, per garantire la sicurezza di tutti. Buon fine settimana da tutti noi della Questura di Bari! #poliziadistato #essercisempre #buonweekend - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurazione della nuova sede della questura di Gorizia, presenti anche il ministro dell’Interno Piantedosi e il #CapodellaPolizia Pisani per consegnare ai cittadini una questura moderna, funzionale e adeguata alle esigenze di sicurezza #22settembre https:/ - X Vai su X
Con la Questura per la sicurezza delle case dei bolognesi - In una città come Bologna, la sicurezza richiede la partecipazione di tutti, dalle istituzioni ai cittadini, passando per le associazioni che rappresentano la comunità. Segnala msn.com
Sicurezza, a Bologna un accordo per proteggere i turisti. Ecco il vademecum della Questura - Bologna, 6 giugno 2025 – Accoglienza e sicurezza, un binomio centrale nell’accordo di collaborazione siglato questa mattina tra la Questura di Bologna e la fondazione Bologna Welcome. Secondo ilrestodelcarlino.it