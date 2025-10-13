In una città come Bologna, la sicurezza richiede la partecipazione di tutti, dalle istituzioni ai cittadini, passando per le associazioni che rappresentano la comunità. La Questura si è confermata particolarmente attenta promuovendo campagne di prevenzione e incoraggiando comportamenti responsabili e con Confabitare ha rinnovato la collaborazione con l’obiettivo di promuovere la legalità e fornire utili consigli per prevenire il fenomeno dei furti in appartamento. Non si tratta solo di distribuire materiali informativi o di fornire consigli pratici contro i furti in abitazione, ma di costruire un clima di attenzione e fiducia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con la Questura per la sicurezza delle case dei bolognesi