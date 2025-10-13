Con il Fai visita alla chiesa di Santa Maria delle Grazie alla Cascina Palazzi a Vicolungo

13 ott 2025

Domenica 19 ottobre, dalle ore 15, su turni, si terrà l’evento “Visita alla chiesa di Santa Maria delle Grazie alla Cascina Palazzi”, un’iniziativa organizzata dalla Delegazione Fai di Novara che permetterà al pubblico di ammirare la bellezza di questo gioiello artistico.In questa occasione si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

