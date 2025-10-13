Comunità Montana Irno-Solofrana incarico al consigliere comunale | Tommasetti annuncia un' interrogazione

Salernotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incarico legale affidato a un consigliere comunale di Siano dalla Comunità Montana Irno-Solofrana finisce al centro della polemica politica. A sollevare il caso è il consigliere regionale della Lega, Aurelio Tommasetti, che annuncia un'interrogazione in Regione per fare piena luce sulla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comunit - montana

Cerca Video su questo argomento: Comunit224 Montana Irno Solofrana