Comunicato Stampa | Kimbo il Caffè di Napoli annuncia la sua partecipazione a HostMilano 2025

Kimbo, patrimonio napoletano del caffè di alta qualità, oggi presente sul mercato internazionale in 100 paesi del mondo, annuncia la sua partecipazione a HostMilano 2025, hub mondiale dell'ospitalità, con le sue nuove e storiche linee di caffè. Dal 17 al 21 ottobre in FieraMilano, Padiglione 8, Stand B11-B19, C12-C20 e C11, proprietà e management di Kimbo saranno in Host per mostrare la gamma completa di soluzioni di business per il “fuori casa” – dai caffè in grani professional ai monoporzionati – con eventi e degustazioni dedicati non solo ai classici della produzione ma soprattutto ai nuovi prodotti 2025, studiati anche per il mercato internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
