Comunicato Stampa | Experian forte crescita del credito a a | BNPL +69% prestiti personali +13% mutui stabili con +1%
Settembre si rivela un mese positivo per il credito italiano, Gli ultimi trenta giorni hanno visto crescere in modo significativo tutti gli indicatori, non soltanto nel confronto con il periodo estivo, in doppia cifra come era da attendersi, ma anche e soprattutto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Spicca in particolare l'andamento del Buy Now, Pay Later (BNPL) che continua la sua espansione: negli ultimi 12 mesi, è cresciuto sia il suo utilizzo (+69,25%) che l'importo medio richiesto, che ha raggiunto i 190 € (+25% rispetto a settembre 2024, 152€). Quest'ultimo dato riveste particolare importanza perché indica come il BNPL stia diventando uno strumento di accesso al credito sempre più comune anche per acquisti a maggior valore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
