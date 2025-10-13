. La nota diramata dal club lariano Una decisione che sta già infiammando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La Lega Calcio ha stabilito che la partita di Serie A tra Milan e Como, in calendario per il prossimo febbraio, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Comunicato Como: «Col Milan in Australia per far sopravvivere la Serie A. Invitiamo 50 tifosi»