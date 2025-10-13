Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso del 2024 sono stati 65 i Comuni italiani a dichiarare una crisi finanziaria, di cui 31 con la procedura di riequilibrio e 34 in dissesto, rispetto ai 75 registrati nel 2023. Cinque i casi in cui si è verificata una “falsa partenza”, con tre comuni calabresi e uno campano che non sono riusciti ad approvare il Piano di riequilibrio e sono finiti in dissesto, e uno in Sicilia, dove è stata revocata in autotutela la procedura. Il dato emerge dall’ottavo Rapporto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sui Comuni italiani curato dal Centro Governance & Social Innovation in collaborazione con Fondazione Ifel ed edito da Castelvecchi, che sarà illustrato e discusso nel corso del Festival della Statistica, il 16 ottobre a Treviso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comuni italiani in crisi finanziaria nel 2024: maglia nera per Campania, Calabria e Sicilia