Comuni italiani in crisi finanziaria nel 2024 | maglia nera per Campania Calabria e Sicilia
Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso del 2024 sono stati 65 i Comuni italiani a dichiarare una crisi finanziaria, di cui 31 con la procedura di riequilibrio e 34 in dissesto, rispetto ai 75 registrati nel 2023. Cinque i casi in cui si è verificata una “falsa partenza”, con tre comuni calabresi e uno campano che non sono riusciti ad approvare il Piano di riequilibrio e sono finiti in dissesto, e uno in Sicilia, dove è stata revocata in autotutela la procedura. Il dato emerge dall’ottavo Rapporto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sui Comuni italiani curato dal Centro Governance & Social Innovation in collaborazione con Fondazione Ifel ed edito da Castelvecchi, che sarà illustrato e discusso nel corso del Festival della Statistica, il 16 ottobre a Treviso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Mazara: per Forza Italia il Comune è in crisi finanziaria e serve un cambio di rotta - Forte preoccupazione da parte di Forza Italia sulla situazione finanziaria e amministrativa del Comune di Mazara del ... Secondo tp24.it
MANOVRA. ANCI SICILIA: "Sottovalutata la crisi finanziaria dei Comuni e la spesa sociale" - L’ANCI Sicilia esprime apprezzamento per alcuni interventi contenuti nella manovra finanziaria regionale attualmente in discussione, tra cui lo stanziamento di 20 milioni di euro per coprire gli extra ... Lo riporta ansa.it