Comune il bilancio consolidato divide giunta e opposizione su numeri e partecipate
"Il Bilancio consolidato del Comune di Siena presenta quest’anno un risultato d’esercizio di 970.132 euro. Il conto evidenzia un risultato della gestione operativa di 1.461.490 euro, superiore di 343.721 euro rispetto al corrispondente saldo del conto economico della capogruppo Comune di Siena; in confronto con l’analogo saldo del Bilancio consolidato 2023, invece, si registra un incremento di 5.468.396 euro". Così l’assessore Riccardo Pagni, che ha illustrato in Consiglio i conti del Comune: "Il risultato di esercizio evidenzia un miglioramento rispetto al 2023 di 9.784.170 euro. I componenti positivi della gestione sono costituiti dai ricavi realizzati da tutti i componenti del gruppo con terze economie – ha continuato Pagni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: comune - bilancio
Bilancio del Comune di Imola: 54 milioni per i cantieri
Bilancio di genere per combattere discriminazioni: formazione per i dipendenti del Comune di Bari
La Comune, il bilancio di un anno: "Ambiente, acqua pubblica e pace. Vasco? Sì ma non al Parco urbano"
Bilancio positivo degli eventi della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025 Si è conclusa con una marcia e la scopertura di un murales donato dall'artista Piero Barbera la "quattro giorni" organizzata a Mazara dal Vallo https://www.comune.mazar - facebook.com Vai su Facebook
Presentato oggi il bilancio sociale del Comune, strumento di rendicontazione delle azioni dell’Amministrazione e del loro impatto sui cittadini: il nostro reportage. È possibile scaricare il documento sul sito istituzionale - X Vai su X
Comune, il bilancio consolidato divide giunta e opposizione su numeri e partecipate - "Il Bilancio consolidato del Comune di Siena presenta quest’anno un risultato d’esercizio di 970. Scrive lanazione.it
Bilancio consolidato 2024, Ravenna chiude in utile: conti del gruppo comunale tornano in equilibrio - Risultato positivo per 2,18 milioni di euro: cresce il patrimonio, cala l’indebitamento ... Scrive ravenna24ore.it