comune il bilancio consolidato divide giunta e opposizione su numeri e partecipate

"Il Bilancio consolidato del Comune di Siena presenta quest’anno un risultato d’esercizio di 970.132 euro. Il conto evidenzia un risultato della gestione operativa di 1.461.490 euro, superiore di 343.721 euro rispetto al corrispondente saldo del conto economico della capogruppo Comune di Siena; in confronto con l’analogo saldo del Bilancio consolidato 2023, invece, si registra un incremento di 5.468.396 euro". Così l’assessore Riccardo Pagni, che ha illustrato in Consiglio i conti del Comune: "Il risultato di esercizio evidenzia un miglioramento rispetto al 2023 di 9.784.170 euro. I componenti positivi della gestione sono costituiti dai ricavi realizzati da tutti i componenti del gruppo con terze economie – ha continuato Pagni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

