Comune casertano propone 102 posti di lavoro Ecco i dettagli del bando

Casertanews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesa annuncia la prossima pubblicazione di un bando per 102 posizioni lavorative nell’ambito del Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. La nuova iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, punta a favorire l’inserimento professionale di cittadini residenti o. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - casertano

Comune casertano entra nella rete internazionale delle Cittaslow

Un casertano nominato Garante dei detenuti del Comune di Milano

Inchiesta corruzione, coinvolto il sindaco: ispettori in un comune del casertano

Cerca Video su questo argomento: Comune Casertano Propone 102