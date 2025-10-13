Comune casertano propone 102 posti di lavoro Ecco i dettagli del bando
Il Comune di Cesa annuncia la prossima pubblicazione di un bando per 102 posizioni lavorative nell’ambito del Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. La nuova iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, punta a favorire l’inserimento professionale di cittadini residenti o. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: comune - casertano
Comune casertano entra nella rete internazionale delle Cittaslow
Un casertano nominato Garante dei detenuti del Comune di Milano
Inchiesta corruzione, coinvolto il sindaco: ispettori in un comune del casertano
10-11-12 Ottobre - Comune di Caserta - Piazza Gramsci (adiacente alla Reggia) à - ASL Caserta Servizi offerti: Mammografia per donne dai 50 ai 69 (da ripetere ogni 2 a - facebook.com Vai su Facebook