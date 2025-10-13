Compra una Bugatti da soli 30mila dollari e la scarta in diretta YouTube | cosa c’era nella cassa arrivata dalla Cina

Di certo non pensava sul serio di aver concluso un affare, ma per like e visualizzazioni si fa questo ed altro. Carter Sharer, youtuber e tiktoker, ha comprato una Bugatti sulla piattaforma di e-commerce cinese Alibaba. Il colosso delle vendite online è una moderna stanza delle necessità: c’è tutto, basta saperlo cercare. In un video pubblicato sul suo canale, che ha un totale di 4 miliardi di visualizzazioni, il giovane creator è riuscito a trovare a farsi spedire a casa per 30mila dollari quella che il sito mostrava come una Bugatti. Un marchio con un listino che parte da 3 milioni di dollari a macchina. 🔗 Leggi su Open.online