Como Women 0-1 | Nischler trascina le Lariane verso una storica vittoria contro la Juventus

È andato in scena al “Pozzo-La Marmora” di Biella il match tra Juventus e Como Women, valido per la seconda giornata di Serie A Women Athora, che ha visto imporsi le ragazze di Stefano Sottili per 1-0 con rete di Nischler. Per il Como Women si tratta di una storica prima vittoria contro la. 🔗 Leggi su Quicomo.it