como real intesa su paz rischio addio a gennaio

Anche a campionato fermo, i riflettori su Nico Paz non si spengono. L’ Argentina, con Messi a riposo, ha utilizzato il giocatore del Como per tutti i novanta minuti nell’amichevole contro il Venezuela, finita 1-0 per l’albiceleste con rete di Lo Celso. Scaloni ha schierato Paz dietro a Lautaro e Julian Alvarez e Nico non ha deluso le aspettative, colpendo un palo e mostrando tutta la qualità del suo gioco. I rumors sul suo prossimo futuro sono ulteriormente aumentati, ma difficilmente vestirà, nella prossima stagione o a partire da gennaio, una maglia differente fra Como e Real Madrid. Sul giocatore, oltre a un contratto ben preciso, pare ci sia un patto di ferro fra le due società, che d’accordo hanno rifiutato l’offerta di trasferimento dal Tottenham per 70 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

