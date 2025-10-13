Como quattro espulsi | tre turchi irregolari e un colombiano arrestato per spaccio
Nei giorni scorsi gli agenti del settore di polizia di frontiera hanno rintracciato tre cittadini turchi di 19, 20 e 25 anni, risultati irregolari in Italia durante i servizi mirati contro i flussi clandestini. Espletate le formalità di rito e redatte le relazioni personali, il giudice ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it
