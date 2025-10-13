Como lesione al bicipite femorale per Jayden Addai Salta il Napoli quasi sicuramente

Tegola in casa Como in vista delle prossime partite di Serie A. Come si apprende dai canali ufficiali del club, durante gli impegni con la nazionale olandese Jayden Addai ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale. Quasi certamente salterà il match col Napoli in programma il 1° novembre alle 18:oo allo stadio “Maradona. Il comunicato del Como su Addai. Di seguito la nota del Como: “A seguito dell’infortunio rimediato durante la partita con la Nazionale Olandese, il calciatore Jayden Addai è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

