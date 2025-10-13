Como Juventus brutte notizie per Fabregas | un big salterà la sfida contro i bianconeri! Il comunicato

13 ott 2025

Como Juventus, Fabregas perde un calciatore: un calciatore non ci sarà nella sfida contro i bianconeri! Il comunicato del club La sosta per le nazionali si rivela amarissima per il Como, che in vista della prestigiosa sfida di campionato contro la Juventus dovrà rinunciare a uno dei suoi talenti più brillanti. Jayden Addai, esterno offensivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

