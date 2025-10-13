Como Juve Tudor prova a scuotere i suoi | domenica l’attacco potrebbe essere rivoluzionato così! L’ultima idea del tecnico croato

Como Juve, svolta tattica per i bianconeri alla ripresa del campionato: il tecnico pronto a lanciare il tandem offensivo per risolvere il problema del gol. La sosta per le nazionali come un laboratorio per studiare nuove soluzioni. La  Juventus  si prepara a tornare in campo contro il  Como  e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da  La Gazzetta dello Sport,  Igor Tudor  è pronto a una vera e propria rivoluzione tattica. Per risolvere la sterilità offensiva mostrata nelle ultime uscite, il tecnico croato starebbe pensando di abbandonare il suo marchio di fabbrica per passare a un attacco a due punte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

