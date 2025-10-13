Como Juve Tudor prova a scuotere i suoi | domenica l’attacco potrebbe essere rivoluzionato così! L’ultima idea del tecnico croato

Como Juve, svolta tattica per i bianconeri alla ripresa del campionato: il tecnico pronto a lanciare il tandem offensivo per risolvere il problema del gol. La sosta per le nazionali come un laboratorio per studiare nuove soluzioni. La Juventus si prepara a tornare in campo contro il Como e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor è pronto a una vera e propria rivoluzione tattica. Per risolvere la sterilità offensiva mostrata nelle ultime uscite, il tecnico croato starebbe pensando di abbandonare il suo marchio di fabbrica per passare a un attacco a due punte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve, Tudor prova a scuotere i suoi: domenica l’attacco potrebbe essere rivoluzionato così! L’ultima idea del tecnico croato

In questa notizia si parla di: como - juve

Audero Juve, prende piede l’ipotesi ritorno: col Como si potrebbe ragionare anche su questo scambio. Il nome sul tavolo

Perin Juve: Como sempre sulle sue tracce, ma spunta anche un altro (super) candidato per la porta dei lariani. Gli aggiornamenti

Morata Como: ci siamo per il ritorno dell’ex Juve in Serie A? L’annuncio del presidente Suwarso è una sentenza, ecco cosa ha detto sul grande colpo di mercato!

Nadine Nischler, match winner della sfida tra Juventus e Como, è entusiasta a fine gara e svela il segreto del successo. "Abbiamo creato un ambiente e un clima di squadra che ci ha portato a conquistare questo risultato. Ancora più bello sapere che si tr Vai su Facebook

#Lehmann, l'ex #Juve batte le Women: #Como festeggia, #Canzi frena ancora - X Vai su X

Juve pronta a un trittico di fuoco: Como, Real e Lazio tutte fuori casa, Tudor si aggrappa a due pilastri: saranno chiamati agli straordinari - Juve, dopo la sosta tre trasferte decisive tra Como, Madrid e Roma: Tudor è pronto a fare turnover, ma non rinuncerà ai suoi due leader intoccabili La sosta sta per finire, la quiete sta per lasciare ... Lo riporta juventusnews24.com

Juventus, Tudor al lavoro da casa: si prepara la trasferta col Como e il big match col Real Madrid - Juventus, Tudor al lavoro da casa: si prepara la trasferta col Como e il big match col Real Madrid, questo secondo Gazzetta. Riporta tuttojuve.com