Como Juve che tegola per Fabregas | un titolare salterà la sfida contro i bianconeri per infortunio Il comunicato ufficiale

Como Juve, che tegola per Fabregas in vista del match di campionato: tutti gli ultimi aggiornamenti. La sosta per le nazionali presenta il suo conto, e per il Como è salatissimo. In vista della prestigiosa sfida di campionato contro la Juve, il tecnico Cesc Fabregas dovrà fare a meno di una delle sue armi offensive più importanti: Jayden Addai. L’esterno olandese si è infortunato durante gli impegni con la sua nazionale Under 21 e sarà costretto a un periodo di stop. Il giovane talento, classe 2005, ha abbandonato il campo in barella durante la partita tra Olanda e Bosnia, destando subito grande preoccupazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

