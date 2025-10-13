Como fratello e sorellina chiusi nell’armadio per salvarsi | La mamma ci fa secchi

Como – Per mettersi in salvo dalle aggressioni della mamma, si chiudevano nell’armadio per ore, o scappavano in strada. Ma non era bastato. La donna, una comasca di 32 anni, è ora finita a processo davanti al Tribunale Collegiale di Como per maltrattamenti nei confronti dei due figli, maschio e femmina di 11 e 7 anni, e di lesioni aggravate nei confronti del più grande, ad agosto di due anni fa era arrivata a prendere per il collo il bambino, fino a procurargli escoriazioni e a farlo sanguinare. Il giorno successivo, in quella casa era intervenuta la polizia, e il padre aveva sporto denuncia, chiedendo che venissero fatti accertamenti sulle condotte della ex moglie, quando si trovava da sola con i due bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

