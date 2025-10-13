Como fermato vicino al Tempio Voltiano | 22enne tunisino clandestino tenta la fuga ma viene fermato

Quicomo.it | 13 ott 2025

La polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 22enne tunisino, irregolare sul territorio, per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti, è stato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

