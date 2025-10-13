Como fermato vicino al Tempio Voltiano | 22enne tunisino clandestino tenta la fuga ma viene fermato

La polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 22enne tunisino, irregolare sul territorio, per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti, è stato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - fermato

Fuga sul motorino rubato all’alba: fermato a Como con droga, soldi falsi e un cacciavite

Guida ubriaco la barca sul lago di Como: fermato e multato durante i controlli

Como, fermato in auto: in casa aveva ketamina e cristalli di Mdma, 29enne nei guai

Como, arrestato 25enne per spaccio: fermato con cocaina e hashish a Lipomo La Polizia di Stato di Como arresta un 25enne per spaccio di cocaina e hashish nella zona di Lipomo. Fermato dopo vari scambi in auto. #notizie #news #cronaca #politica #eve - facebook.com Vai su Facebook

A Villa Gallia, Como, firmato un protocollo per promuovere parità di genere e conciliazione vita-lavoro, con la partecipazione di #Uninsubria Un impegno condiviso per un futuro più equo ? http://uninsubria.it/conciliazione-vita-lavoro… #sceglinsubria # - X Vai su X

Aggredisce gli agenti che lo vogliono arrestare, ventiduenne clandestino denunciato per resistenza e oltraggio - Como, giovane tunisino con una sfilza di precedenti per spaccio prima ha tentato la fuga, poi si è scagliato contro i poliziotti: è successo alle 11 della sera nella zona del Tempio Voltiano ... Lo riporta msn.com

Como: litiga con il vicino (per una frase sgradita) e lo prende a bastonate, arrestato - Como, 22 settembre 2025 – La lite tra vicini di casa è degenerata in aggressione a bastonate, con l'arresto di un ventiduenne, finito questa mattina a processo con rito direttissimo, arrestato con ... Secondo ilgiorno.it