Como ecco gli esiti degli esami di Addai | le sue condizioni

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra per l'attaccante, che si è infortunato con la nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

