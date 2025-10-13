Como | Col Milan a Perth non per avidità ma per sopravvivenza Abbiamo visto cosa è successo al calcio francese

Come noto, la Uefa ha dato il via libera affinché Milan-Como di Serie A possa disputarsi al di fuori dei confini italiani. Il derby lombardo – in programma a inizio febbraio – dovrebbe andare in scena a Perth, in Australia. Si attende solo l'”ok” dalla Fifa, poi la notizia diventerà anche ufficiale. A proposito di ufficialità, nelle ultime ore il Como ha dedicato all’argomento una lunga nota indirizzata ai propri tifosi. Il comunicato del Como. Di seguito il comunicato rilasciato dal club tramite il proprio sito internet: “Cara famiglia del Como, cari amici e compagni tifosi della Serie A. Se la Fifa darà il via libera, il Como 1907 andrà a Perth, in Australia, a febbraio per affrontare il Milan, partecipando a una missione comune per riportare la Serie A al centro del calcio mondiale e garantire un futuro più solido a tutti i club che la rappresentano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Como: «Col Milan a Perth non per avidità ma per sopravvivenza. Abbiamo visto cosa è successo al calcio francese»

