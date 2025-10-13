Commento al Vangelo di oggi 13 ottobre 2025 | Lc 11,29-32

Lalucedimaria.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 13 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona» Lunedì della XXVIII settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 11,29-32 In. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 13 ottobre 2025 lc 1129 32

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 13 ottobre 2025: Lc 11,29-32

In questa notizia si parla di: commento - vangelo

Commento al Vangelo di oggi 21 luglio 2025: Mt 12,38-42

Commento al Vangelo di oggi 22 luglio 2025: Gv 20,1-2.11-18

Commento al Vangelo di oggi 23 luglio 2025: Gv 15,1-8

commento vangelo oggi 13Commento al Vangelo di oggi 12 ottobre 2025: Lc 17,11-19 - Meditiamo il Vangelo del 12 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Da lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 13