Comete Lemmon e Swan visibili in Italia quando vederle in diretta e come | le previsioni di luminosità

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le due comete C2025 A6 (Lemmon) e C2025 R2 (Swan) continuano a migliorare in luminosità e stanno per regalare uno spettacolo magnifico nel cielo di ottobre. Quando e come vederle nei cieli d'Italia, anche in diretta streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da oggi due comete visibili a occhio nudo dall’Italia: come vedere C/2025 A6 Lemmon e C/2025 R2 SWAN

Le comete Lemmon e SWAN incantano l’Italia: come vederle a occhio nudo da stasera - Due comete attraversano i cieli italiani: SWAN e Lemmon raggiungono la luminosità per essere visibili senza strumenti ottici. greenme.it scrive

comete lemmon swan visibiliTre comete verdi stanno arrivando: una sarà visibile a occhio nudo - Nel cielo d'ottobre brilleranno tre comete color smeraldo: Lemmon, Swan e Atlas. Scrive tech.everyeye.it

